Місячний посівний календар на вересень 2024 року: чи можна ще щось посадити і коли це краще робити

Дізнайтеся сприятливі для цього дні в місячному посівному календарі на вересень 2024 року. Заплануйте висаджування рослин для отримання найкращого урожаю.Які фази Місяця у вересні 2024 рокуМісяць спадає — 1-2 вересня;Новий Місяць — 3 вересня;Місяць зростає — 4-17 вересня;Повня — 18 вересня;Місяць спадає — 19-30 вересня.Які дні сприятливі для висаджування за посівним календарем на вересень 2024 рокуЯкщо ви збираєтесь висаджувати рослини, врахуйте, які дні у вересні 2024 року будуть для цього сприятливими: 5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 вересня.Несприятливі дні за посівним календарем у вересні 2024 рокуВисіванням і висаджуванням рослин не слід займатися в такі дні на початку осені: 2-4, 14-15, 18 вересня.Натомість фахівці рекомендують зайнятися іншими важливими справами, яких ще досить багато в цей період. Наприклад, провести обрізання кущів та дерев, обробити рослини від шкідників чи хвороб, підготувати грядки до наступного сезону тощо.Не забудьте у вересні перекопати город, внести добрива у ґрунт та накрити землю мульчею, щоб захистити культури від перших заморозків.Саме у вересні умови найбільш оптимальні для того, щоб висадити деякі коренеплоди, зелень та овочі. Температура ґрунту ідеальна для укорінення культур. Тому стежте за місячним посівним календарем, щоб не згаяти свій шанс:1, 20-27 вересня — морква, картопля, буряк;1, 20-27 вересня — часник і цибуля;5-12 вересня — перець, томати, баклажани;5-12 вересня — кабачки, огірки, гарбуз, патисони;5-14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня — капуста;1, 17-19, 20-27 вересня — шпинат, салат, петрушка і кріп.У вересні на нас також чекає цілий сприятливий тиждень для того, щоб пізніше отримати великий урожай ягід та фруктів:5-12 вересня — плодові дерева і ягідні кущі.Не забудьте висіяти у вересні й декоративні культури. Зокрема, для однорічних, багаторічних і кімнатних рослин найкраще підходять такі дати як 5-14, 17 вересня. А висівати бульбові і цибулинні краще 19-24 вересня.