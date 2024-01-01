ГУР здійснило кібератаку на російські банки, які забезпечують діяльність військ Кремля





Про це пише



“Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ”, ‒ зазначило джерело.



Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.



Під кіберудар, зокрема, потрапили “Банк Росія”, “Тінькофф банк”, “Газ банк” та платіжна система “СБП”.



“Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, ‒ йдеться у повідомленні.



Раніше українські кіберактивісти атакували пов’язаний із ФСБ центр з видачі цифрових електронних підписів. Жертвою хакерів стали сервери УЦ "Основание".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банки Росії.Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.“Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ”, ‒ зазначило джерело.Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.Під кіберудар, зокрема, потрапили “Банк Росія”, “Тінькофф банк”, “Газ банк” та платіжна система “СБП”.“Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, ‒ йдеться у повідомленні.Раніше українські кіберактивісти атакували пов’язаний із ФСБ центр з видачі цифрових електронних підписів. Жертвою хакерів стали сервери УЦ "Основание".

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