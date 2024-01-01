ГУР здійснило кібератаку на російські банки, які забезпечують діяльність військ Кремля

ГУР здійснило кібератаку на російські банки, які забезпечують діяльність військ Кремля
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банки Росії.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Українська розвідка знову атакувала найбільші банки Росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему РФ”, ‒ зазначило джерело.

Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.

Під кіберудар, зокрема, потрапили “Банк Росія”, “Тінькофф банк”, “Газ банк” та платіжна система “СБП”.

“Користувачі в багатьох регіонах РФ скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги”, ‒ йдеться у повідомленні.

Раніше українські кіберактивісти атакували пов’язаний із ФСБ центр з видачі цифрових електронних підписів. Жертвою хакерів стали сервери УЦ "Основание".

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Теги: Росія, Україна, війна
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