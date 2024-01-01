У неділю відключень електроенергії не прогнозують





Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".



"Завтра 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.



Про зміни в ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.



В" Укренерго" зазначили, що потужними електроприладами можна користуватись протягом усієї доби.

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