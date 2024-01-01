У неділю відключень електроенергії не прогнозують

У неділю відключень електроенергії не прогнозують
У неділю 15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

Про зміни в ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

В" Укренерго" зазначили, що потужними електроприладами можна користуватись протягом усієї доби.

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Теги: світло, відключення
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