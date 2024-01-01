На Волині чоловік кинувся на поліцейських з вилами

На Волині чоловік кинувся на поліцейських з вилами
На Волині чоловік кинувся на поліцейських з вилами: правопорушника затримали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився уночі в одному з сіл Луцького району. Наряд групи реагування патрульної поліції Луцького РУП прибув на виклик про крадіжку.

На території поліцейські помітили сторонню особу. На законні вимоги працівників чоловік не реагував. Більше того, схопив вила і кинувся з ними на правоохоронців. Поліцейські застосували табельну зброю, у відповідності до Закону України «Про Національну поліцію». Нападник утік.

Через кілька годин його місцезнаходження встановили і затримали в процесуальному порядку.

Нині за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.345 Кримінального Кодексу. Фігуранту за процесуального керівництва прокуратури буде оголошена підозра за погрозу працівнику правоохоронного органу.

Окрім того, йому інкримінують ст.162 Кримінального кодексу України – йдеться про порушення недоторканності житла.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, поліцейські, вила, напад
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