15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкують журналістка Наталка Пахайчук та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов (на фото).
Також 15 вересня день народження відзначають журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.
Іменинниками 15 вересня є: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.
ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.
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Також 15 вересня день народження відзначають журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.
Іменинниками 15 вересня є: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.
ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.
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