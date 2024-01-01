15 вересня на Волині: гортаючи календар

Наталка Пахайчук та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов (на фото).



Також 15 вересня день народження відзначають журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.



Іменинниками 15 вересня є: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.



ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.



15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні святкують журналістката учасник команди КВН "Замок Любарта"(на фото).Також 15 вересня день народження відзначають журналіст, актор театру "Гармидер"Іменинниками 15 вересня є: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.

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