На Волині 37-річна жінка потрапила під потяг: її госпіталізували до лікарні

На Волині 37-річна жінка потрапила під потяг: її госпіталізували до лікарні
Подія трапилася учора, близько 17:40 на перегоні сполученням Луцьк-Ківерці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлено, що потяг здійснив наїзд на жінку, яка лежала між рейками. Внаслідок наїзду 37-річна жителька Ківерець отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медзакладу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, потяг, жінка
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