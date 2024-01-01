На Волині 37-річна жінка потрапила під потяг: її госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Встановлено, що потяг здійснив наїзд на жінку, яка лежала між рейками. Внаслідок наїзду 37-річна жителька Ківерець отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медзакладу.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подія трапилася учора, близько 17:40 на перегоні сполученням Луцьк-Ківерці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що потяг здійснив наїзд на жінку, яка лежала між рейками. Внаслідок наїзду 37-річна жителька Ківерець отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медзакладу.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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