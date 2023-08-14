На Хмельниччині п’яний водій розстріляв з автомата автомобілі поліції: є постраждалі

У ніч проти 14 вересня у Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліціянта й цивільного.Про це повідомили в поліції Хмельницької області.Інцидент стався близько 01:00 в селі Олешин. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль, який їхав під час комендантської години.Правоохоронці з’ясували, що водій був нетверезим — у нього виявили 1,27 проміле алкоголю в організмі. На нього склали протокол за нетверезе водіння.Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з автомобілем, при цьому залишив в автомобілі свого товариша.За даними слідства, повернувся він до місця події вже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців — випустив 60 набоїв. Поліціянти відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.В результаті чоловік поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх ушпиталили. Правоохоронець перебуває у важкому стані.Також пошкоджені два службових автомобілі: екіпажу, який зупинив зловмисника, та бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.Озброєного чоловіка затримали. Наразі відкрили кримінальне провадження за посягання на життя правоохоронців — це стаття 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.