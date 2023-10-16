Як Луцьк готується до опалювального сезону

Як Луцьк готується до опалювального сезону
Цього року в Луцькій громаді замінюють майже вісім кілометрів мереж, на котельнях оновлюють пальники, проводять диспетчеризацію індивідуальних теплових пунктів. Також дві котельні в місті матимуть когенераційні установки.

Про це в інтерв’ю Волинським Новинам розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, попри активні роботи впродовж останніх років, близько 78% наявних теплових мереж потребують заміни.

«Цього року замінюємо в однотрубному вимірі майже вісім кілометрів мереж. До того ж, частину труб нам надало агентство USAID, за що ми дуже вдячні. Нині замінюємо дві великі ділянки. Це одна з найбільш складних ділянок на проспекті Перемоги, де за останні два роки, напевно, було понад 15 витоків. І ділянка в дворах на проспекті Волі, поблизу вулиці Глушець, яка живить кілька житлових будинків і низку установ. Працюємо точково й у інших місцях.

На окремих котельнях замінюємо пальники. Заміна пальників на сучасні дає можливість споживати на 4% менше газу. Проведено диспетчеризацію 350 індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, що дає можливість у режимі онлайн керувати цими ІТП, коригувати параметри й оптимізовувати споживання газу. На окремих котельнях замінено двигуни на насосах, що дає можливість економити до 10% електроенергії», – сказав Ігор Поліщук.

У попередні роки в Луцькій громаді було забезпечено джерелами альтернативного живлення фактично всі котельні.

«Маємо одну когенераційну установку на котельні, яка зможе живити її в разі відсутності електропостачання. І ще на одній котельні завершуємо облаштування когенераційної установки. Усього матимемо дві такі установки з загальною потужністю орієнтовно 0,9 МВт.

Ми зробили максимум із можливого для того, щоб цей опалювальний сезон стартував плавно, з якомога меншою кількістю поривів, щоб тепло швидко надійшло в помешкання всіх жителів нашої громади і щоб навіть у разі відключення електроенергії люди залишалися з теплом», – наголосив Луцький міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня
Сьогодні, 09:00
Як Луцьк готується до опалювального сезону
Сьогодні, 08:14
Буданов: росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026-го
Сьогодні, 06:14
На Хмельниччині п’яний водій розстріляв з автомата автомобілі поліції: є постраждалі
Сьогодні, 04:05
НАТО могло б зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню рф, — Столтенберг
Сьогодні, 01:51
Схожі новини
Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон
16 жовтень, 2023, 09:42
Коли у Луцьку та громаді розпочнеться опалювальний сезон Коли у Луцьку та громаді розпочнеться опалювальний сезон
11 жовтень, 2023, 10:58
Відсьогодні у Луцькій громаді припиняють опалювальний сезон Відсьогодні у Луцькій громаді припиняють опалювальний сезон
12 квітень, 2023, 10:26
У Луцьку від сьогодні призупиняють опалювальний сезон У Луцьку від сьогодні призупиняють опалювальний сезон
10 квітень, 2023, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Як Луцьк готується до опалювального сезону
Сьогодні, 08:14
 0
Буданов: росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026-го
Сьогодні, 06:14
 0
На Хмельниччині п’яний водій розстріляв з автомата автомобілі поліції: є постраждалі
Сьогодні, 04:05
 0
НАТО могло б зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню рф, — Столтенберг
Сьогодні, 01:51
 0
Медіа
відео
1/8