Як Луцьк готується до опалювального сезону
Сьогодні, 08:14
Цього року в Луцькій громаді замінюють майже вісім кілометрів мереж, на котельнях оновлюють пальники, проводять диспетчеризацію індивідуальних теплових пунктів. Також дві котельні в місті матимуть когенераційні установки.
Про це в інтерв’ю Волинським Новинам розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, попри активні роботи впродовж останніх років, близько 78% наявних теплових мереж потребують заміни.
«Цього року замінюємо в однотрубному вимірі майже вісім кілометрів мереж. До того ж, частину труб нам надало агентство USAID, за що ми дуже вдячні. Нині замінюємо дві великі ділянки. Це одна з найбільш складних ділянок на проспекті Перемоги, де за останні два роки, напевно, було понад 15 витоків. І ділянка в дворах на проспекті Волі, поблизу вулиці Глушець, яка живить кілька житлових будинків і низку установ. Працюємо точково й у інших місцях.
На окремих котельнях замінюємо пальники. Заміна пальників на сучасні дає можливість споживати на 4% менше газу. Проведено диспетчеризацію 350 індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, що дає можливість у режимі онлайн керувати цими ІТП, коригувати параметри й оптимізовувати споживання газу. На окремих котельнях замінено двигуни на насосах, що дає можливість економити до 10% електроенергії», – сказав Ігор Поліщук.
У попередні роки в Луцькій громаді було забезпечено джерелами альтернативного живлення фактично всі котельні.
«Маємо одну когенераційну установку на котельні, яка зможе живити її в разі відсутності електропостачання. І ще на одній котельні завершуємо облаштування когенераційної установки. Усього матимемо дві такі установки з загальною потужністю орієнтовно 0,9 МВт.
Ми зробили максимум із можливого для того, щоб цей опалювальний сезон стартував плавно, з якомога меншою кількістю поривів, щоб тепло швидко надійшло в помешкання всіх жителів нашої громади і щоб навіть у разі відключення електроенергії люди залишалися з теплом», – наголосив Луцький міський голова.
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Про це в інтерв’ю Волинським Новинам розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, попри активні роботи впродовж останніх років, близько 78% наявних теплових мереж потребують заміни.
«Цього року замінюємо в однотрубному вимірі майже вісім кілометрів мереж. До того ж, частину труб нам надало агентство USAID, за що ми дуже вдячні. Нині замінюємо дві великі ділянки. Це одна з найбільш складних ділянок на проспекті Перемоги, де за останні два роки, напевно, було понад 15 витоків. І ділянка в дворах на проспекті Волі, поблизу вулиці Глушець, яка живить кілька житлових будинків і низку установ. Працюємо точково й у інших місцях.
На окремих котельнях замінюємо пальники. Заміна пальників на сучасні дає можливість споживати на 4% менше газу. Проведено диспетчеризацію 350 індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, що дає можливість у режимі онлайн керувати цими ІТП, коригувати параметри й оптимізовувати споживання газу. На окремих котельнях замінено двигуни на насосах, що дає можливість економити до 10% електроенергії», – сказав Ігор Поліщук.
У попередні роки в Луцькій громаді було забезпечено джерелами альтернативного живлення фактично всі котельні.
«Маємо одну когенераційну установку на котельні, яка зможе живити її в разі відсутності електропостачання. І ще на одній котельні завершуємо облаштування когенераційної установки. Усього матимемо дві такі установки з загальною потужністю орієнтовно 0,9 МВт.
Ми зробили максимум із можливого для того, щоб цей опалювальний сезон стартував плавно, з якомога меншою кількістю поривів, щоб тепло швидко надійшло в помешкання всіх жителів нашої громади і щоб навіть у разі відключення електроенергії люди залишалися з теплом», – наголосив Луцький міський голова.
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