За минулу добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 85 БПЛА, 25 артсистем та 20 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:



особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб,

танків ‒ 8680 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,

артилерійських систем – 18109 (+23) од,

РСЗВ – 1186 (+0) од,

засоби ППО ‒ 947 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),

крилаті ракети ‒ 2592 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України протягом 935 доби стримують натиск російських окупантів, завдаючи їм втрат. Протягом минулої доби українські воїни знищили 1170 російських військових, 6 танків, 20 броньованих машин противника.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб,танків ‒ 8680 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,артилерійських систем – 18109 (+23) од,РСЗВ – 1186 (+0) од,засоби ППО ‒ 947 (+1) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 328 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),крилаті ракети ‒ 2592 (+1),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)Дані уточнюються.

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