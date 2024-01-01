За минулу добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 85 БПЛА, 25 артсистем та 20 ББМ

За минулу добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 85 БПЛА, 25 артсистем та 20 ББМ
Військовослужбовці Сил оборони України протягом 935 доби стримують натиск російських окупантів, завдаючи їм втрат. Протягом минулої доби українські воїни знищили 1170 російських військових, 6 танків, 20 броньованих машин противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб,
танків ‒ 8680 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
артилерійських систем – 18109 (+23) од,
РСЗВ – 1186 (+0) од,
засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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