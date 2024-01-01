За минулу добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 85 БПЛА, 25 артсистем та 20 ББМ
Сьогодні, 09:41
Військовослужбовці Сил оборони України протягом 935 доби стримують натиск російських окупантів, завдаючи їм втрат. Протягом минулої доби українські воїни знищили 1170 російських військових, 6 танків, 20 броньованих машин противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб,
танків ‒ 8680 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
артилерійських систем – 18109 (+23) од,
РСЗВ – 1186 (+0) од,
засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб,
танків ‒ 8680 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
артилерійських систем – 18109 (+23) од,
РСЗВ – 1186 (+0) од,
засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкриють третій майданчик для роздільного збору сміття
Сьогодні, 10:22
За минулу добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 85 БПЛА, 25 артсистем та 20 ББМ
Сьогодні, 09:41
Як Луцьк готується до опалювального сезону
Сьогодні, 08:14