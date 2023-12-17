Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів





Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму Ялтинської Європейської стратегії, - пише



"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав Сибіга.



Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні "важкої зими". "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - зазначив Сибіга.



Окремо він наголосив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.



"Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - додав глава МЗС.



Перед цим Радослав Сікорський на пресконференції заявив, що Польща розглядає можливість передачі літаків МіГ-29. За його словами, якщо "союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим".



Нагадаємо, ще у серпні у Польщі заявляли, що можуть передати Україні свої МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський, тільки після того, як матиме більш сучасну заміну.



Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні потрібні польські літаки МіГ-29, однак для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.Про це заявив міністр закордонних справ Українипід час форуму Ялтинської Європейської стратегії, - пише "Кореспондент" "Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав Сибіга.Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні "важкої зими". "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - зазначив Сибіга.Окремо він наголосив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року."Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - додав глава МЗС.Перед цим Радослав Сікорський на пресконференції заявив, що Польща розглядає можливість передачі літаків МіГ-29. За його словами, якщо "союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим".Нагадаємо, ще у серпні у Польщі заявляли, що можуть передати Україні свої МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський, тільки після того, як матиме більш сучасну заміну.Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії.

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