До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО

До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
Відомі українські співачки Злата Огнєвіч та Анастасія Лавриненко нещодавно виступили для військовослужбовців прикордонних підрозділів, котрі охороняють кордон з Польщею та білоруссю.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Концерт відбувся в рамках благодійного туру «6992 кілометри державного кордону», організованого волонтером Юрієм Тирою.

Співачки подарували охоронцям держрубежу і їхнім рідним позитивні емоції та гарний настрій. Запальні пісні дали можливість військовим трішки відволіктися від буденності та перезавантажитися.
До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО

Прикордонники вдячні Златі й Анастасії за їхні чудові виступи та щирі слова підтримки.

"Окремі слова подяки організаторам туру за те, що за допомогою музики продовжуєте підіймати бойовий дух українських захисників, даруючи їм моменти спокою й гармонії", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.


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Теги: Волинь, Держприкордонслужба
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