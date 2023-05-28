До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО

Відомі українські співачкитанещодавно виступили для військовослужбовців прикордонних підрозділів, котрі охороняють кордон з Польщею та білоруссю.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Концерт відбувся в рамках благодійного туру «6992 кілометри державного кордону», організованого волонтеромСпівачки подарували охоронцям держрубежу і їхнім рідним позитивні емоції та гарний настрій. Запальні пісні дали можливість військовим трішки відволіктися від буденності та перезавантажитися.Прикордонники вдячні Златі й Анастасії за їхні чудові виступи та щирі слова підтримки."Окремі слова подяки організаторам туру за те, що за допомогою музики продовжуєте підіймати бойовий дух українських захисників, даруючи їм моменти спокою й гармонії", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.