До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Відомі українські співачки Злата Огнєвіч та Анастасія Лавриненко нещодавно виступили для військовослужбовців прикордонних підрозділів, котрі охороняють кордон з Польщею та білоруссю.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Концерт відбувся в рамках благодійного туру «6992 кілометри державного кордону», організованого волонтером Юрієм Тирою.
Співачки подарували охоронцям держрубежу і їхнім рідним позитивні емоції та гарний настрій. Запальні пісні дали можливість військовим трішки відволіктися від буденності та перезавантажитися.
Прикордонники вдячні Златі й Анастасії за їхні чудові виступи та щирі слова підтримки.
"Окремі слова подяки організаторам туру за те, що за допомогою музики продовжуєте підіймати бойовий дух українських захисників, даруючи їм моменти спокою й гармонії", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
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Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Концерт відбувся в рамках благодійного туру «6992 кілометри державного кордону», організованого волонтером Юрієм Тирою.
Співачки подарували охоронцям держрубежу і їхнім рідним позитивні емоції та гарний настрій. Запальні пісні дали можливість військовим трішки відволіктися від буденності та перезавантажитися.
Прикордонники вдячні Златі й Анастасії за їхні чудові виступи та щирі слова підтримки.
"Окремі слова подяки організаторам туру за те, що за допомогою музики продовжуєте підіймати бойовий дух українських захисників, даруючи їм моменти спокою й гармонії", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
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