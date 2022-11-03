Волинянин викрав на Рівненщині автівку у військового та втік. ФОТО

Завдяки злагодженим діям оперативників Волинської та Рівненської областей вдалося розшукали легковик, який 32-річний волинянин викрав у військовослужбовця.Про це повідомляє поліція Рівненської області.51-річний житель села Ремель вранці 11 вересня залишив свій транспортний засіб «Volkswagen Passat» на трасі неподалік АЗС у Рівненському районі. Втім, коли орієнтовно о 17:30 повернувся — легковика вже не було.Працівники карного розшуку ГУНП спільно з оперативниками ВП №1 (м. Рівне) Рівненського РУП негайно розпочали пошуки.За допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» за інформаційної підтримки відділу кримінального аналізу поліцейські відстежили розшукуване авто. Спочатку легковик рухався у напрямку Львова, однак згодом його зафіксували на Волині.Спільними оперативно-розшуковими заходами рівненських та волинських оперативників вдалось встановити місце останньої фіксації автомобіля, що дало змогу звузити район пошуку до межі Нововолинська та навколишніх населених пунктів.Під час відпрацювання визначеної території, в ході реалізації оперативної комбінації, викрадений легковик у селі Грибовиця Нововолинської тергромади зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції, яким було надано орієнтування.З’ясувалось, що до злочину причетний 32-річний місцевий житель. Він, перебуваючи у Рівненському районі, на автодорозі побачив авто без водія та незаконно ним заволодів. Поліцейським згодом зізнався, що хотів залишити транспортний засіб собі. Призначені експертизи. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.За скоєне йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.