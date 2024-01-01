14 вересня воїни-танкісти відзначали День танкових військ

14 вересня День танкових військ відзначається в усіх танкових і механізованих підрозділах ОК “Захід”, виходячи з реальних умов обстановки.Командування військ Оперативного командування “Захід” привітало особовий склад із Днем танкових військ, - повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.Варто зазначити, що командувач ОК "Захід" бригадний генералпісля навчання у військовому училищі починав свою військову службу танкістом.Командування 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди свята зазначає: “Хто завжди дає впевненість Князівській піхоті в бою? Князівські велети-танкісти! Хто завжди підтримає прицільним вогнем? Вони ж, танкісти! Надійніших побратимів годі й шукати! В Князівській бригаді є правило: в будь-яких ситуаціях дзвони танкістам - вони у всьому розберуться, все зроблять, у всьому підтримають! Ми їх любимо, а ворог боїться до памороків! Зі святом, Князівські велети, з Днем танкових військ! Нехай ваш чорний берет оберігає в бою і приносить перемоги!”.Привітало воїнів і командування 5 Окремої танкової бригади: “Ви – сталевий щит нашої армії, незламна сила на полі бою та приклад справжньої відваги і професіоналізму. Кожен ваш вихід – це майстерність, сміливість і рішучість, з якими ви захищаєте нашу землю від ворога. Ваші бойові машини – це символ нашої міці, а ви, як ніхто інший, знаєте ціну перемоги. Дякуємо вам за вашу відданість і важку працю, яка щоденно наближає нас до мирного майбутнього! Бажаємо вам міцного здоров`я, надійної техніки та незламного духу. Нехай завжди вас супроводжує удача, а повернення з кожного виїзду буде безпечним!”.