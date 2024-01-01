14 вересня воїни-танкісти відзначали День танкових військ

14 вересня воїни-танкісти відзначали День танкових військ
14 вересня День танкових військ відзначається в усіх танкових і механізованих підрозділах ОК “Захід”, виходячи з реальних умов обстановки.

Командування військ Оперативного командування “Захід” привітало особовий склад із Днем танкових військ, - повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

Варто зазначити, що командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк після навчання у військовому училищі починав свою військову службу танкістом.



Командування 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди свята зазначає: “Хто завжди дає впевненість Князівській піхоті в бою? Князівські велети-танкісти! Хто завжди підтримає прицільним вогнем? Вони ж, танкісти! Надійніших побратимів годі й шукати! В Князівській бригаді є правило: в будь-яких ситуаціях дзвони танкістам - вони у всьому розберуться, все зроблять, у всьому підтримають! Ми їх любимо, а ворог боїться до памороків! Зі святом, Князівські велети, з Днем танкових військ! Нехай ваш чорний берет оберігає в бою і приносить перемоги!”.

Привітало воїнів і командування 5 Окремої танкової бригади: “Ви – сталевий щит нашої армії, незламна сила на полі бою та приклад справжньої відваги і професіоналізму. Кожен ваш вихід – це майстерність, сміливість і рішучість, з якими ви захищаєте нашу землю від ворога. Ваші бойові машини – це символ нашої міці, а ви, як ніхто інший, знаєте ціну перемоги. Дякуємо вам за вашу відданість і важку працю, яка щоденно наближає нас до мирного майбутнього! Бажаємо вам міцного здоров`я, надійної техніки та незламного духу. Нехай завжди вас супроводжує удача, а повернення з кожного виїзду буде безпечним!”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, ЗСУ, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 вересня воїни-танкісти відзначали День танкових військ
Сьогодні, 13:34
Волинянин викрав на Рівненщині автівку у військового та втік. ФОТО
Сьогодні, 13:06
На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Харчук
Сьогодні, 12:25
До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
Сьогодні, 11:44
Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня 935 доба великої війни: яка ситуація на фронті станом на ранок 15 вересня
Сьогодні, 09:00
У ЗСУ з'являться українські піхотні реактивні вогнемети У ЗСУ з'являться українські піхотні реактивні вогнемети
08 серпень, 03:41
Зеленський анонсував «сучасні рішення» для зменшення бюрократії в ЗСУ Зеленський анонсував «сучасні рішення» для зменшення бюрократії в ЗСУ
03 серпень, 07:31
Зеленський звільнив генерала Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ Зеленський звільнив генерала Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 червень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 вересня воїни-танкісти відзначали День танкових військ
Сьогодні, 13:34
 0
Волинянин викрав на Рівненщині автівку у військового та втік. ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Харчук
Сьогодні, 12:25
 0
До волинських прикордонників завітали Злата Огнєвич та Анастасія Лавриненко. ФОТО
Сьогодні, 11:44
 0
Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8