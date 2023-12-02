Волинські борчині завоювали «золото» і «срібло» на чемпіонаті Україні

Волинські борчині завоювали «золото» і «срібло» на чемпіонаті Україні
Спортсменки з Волині мають успіхи на Чемпіонаті України з боротьби вільної серед жінок.

Змагання відбуваються у місті Хмельницькому з 13 вересня і триватимуть до 16 вересня, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Представники Волинської області завовали «золото» і «срібло».
Так, Анастасія Алпєєва стала чемпіокою України (тренер Палій І.), а Діана Рисьова завоювала "срібло" (тренер Милехин А.).

Варто зазначити, що для Анастасії це був перший старт після травми, на якому вона продемонструвала гідну боротьбу.

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Теги: спорт, Волинь, вільна боротьба, Чемпіонат України
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