Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівці у Харкові, є поранені
Сьогодні, 15:52
Російські війська атакували Харків КАБами. Загарбники вдарили по багатоповерховому житловому будинку.
Почалася пожежа, є поранені, - про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", – йдеться в повідомленні мера.
Голова Харківської ОВА поінформував про пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше трьох постраждалих у Немишлянському районі міста.
Як відомо, вдень 15 вересня росіяни атакували Харків КАБами. У місті прогриміли вибухи.
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Почалася пожежа, є поранені, - про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", – йдеться в повідомленні мера.
Голова Харківської ОВА поінформував про пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше трьох постраждалих у Немишлянському районі міста.
Як відомо, вдень 15 вересня росіяни атакували Харків КАБами. У місті прогриміли вибухи.
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