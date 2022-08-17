Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівці у Харкові, є поранені





Почалася пожежа, є поранені, - про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.





"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", – йдеться в повідомленні мера.



Голова Харківської ОВА поінформував про пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше трьох постраждалих у Немишлянському районі міста.



Як відомо, вдень 15 вересня росіяни атакували Харків КАБами. У місті прогриміли вибухи.

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