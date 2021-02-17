На Волині рибалка спіймав майже 20-кілограмового сома

На Волині рибалка спіймав майже 20-кілограмового сома
У Ковельському районі у річці Турії рибалка спіймав сома вагою 19 кг.

Про це повідомляє видання ВСН, з посиланням на фейсбук-спільноту Волинська рибалка.

Руслан Шуба зазначив, що його колега спіймав сома вагою 19 кг у річці Турії.

«Трофей мого колеги майже на 19 кг, 1,5 метра в довжину, спінінг, силікон, річка Турія!», - йдеться в дописі.
На Волині рибалка спіймав майже 20-кілограмового сома
На Волині рибалка спіймав майже 20-кілограмового сома

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Теги: Волинь, рибалка, Турія, улов
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