У Польщі хочуть скасувати соцвиплати українським чоловікам призовного віку





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Сотні тисяч українських біженців проживають в європейських країнах з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. Деякі з них – чоловіки, які нелегально втекли з України, щоб уникнути мобілізації.



Аби заохотити чоловіків повернутися в Україну, Сікорський запропонував скасувати соціальні виплати для українських чоловіків, які перебувають у Європі.



"Ось практична ідея, яка допоможе фінансам Західної Європи, політично допоможе традиційним партіям проти правих радикалів і допоможе Україні", – сказав Сікорський на щорічному форумі "Ялтинська європейська стратегія".



Він додав, що отримувати фінансову допомогу в обмін на "не призов на військову службу, не є правом людини". Зі свого боку його український колега Андрій Сибіга заявив, що підтримує цю ідею.



Раніше Сікорський виступав із заявою, аби припинити допомогу біженцям з України. За його словами, країни "знижують мобілізаційний потенціал виплачуючи допомогу українським біженцям" і тому потрібно їх заохочувати повернутися додому. Сікорський каже, що такого роду допомога є "фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну".



"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польській системі. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Ми не повинні субсидувати непокору", — каже Сікорський.



Такої ж думки й Угорщина. У серпні 2024 року угорський уряд анулював державне фінансування притулків для біженців із України. Правозахисники закликають Європейську комісію негайно вжити заходів.



На початку вересня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які втекли від війни у ФРН, працевлаштуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував скасувати соціальні виплати для українських чоловіків мобілізаційного віку в Європі, щоб заохотити їх служити в армії у своїй країні.Про це пише "Суспільне" , посилаюись на французьку газету Le Monde.Сотні тисяч українських біженців проживають в європейських країнах з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. Деякі з них – чоловіки, які нелегально втекли з України, щоб уникнути мобілізації.Аби заохотити чоловіків повернутися в Україну, Сікорський запропонував скасувати соціальні виплати для українських чоловіків, які перебувають у Європі."Ось практична ідея, яка допоможе фінансам Західної Європи, політично допоможе традиційним партіям проти правих радикалів і допоможе Україні", – сказав Сікорський на щорічному форумі "Ялтинська європейська стратегія".Він додав, що отримувати фінансову допомогу в обмін на "не призов на військову службу, не є правом людини". Зі свого боку його український колега Андрій Сибіга заявив, що підтримує цю ідею.Раніше Сікорський виступав із заявою, аби припинити допомогу біженцям з України. За його словами, країни "знижують мобілізаційний потенціал виплачуючи допомогу українським біженцям" і тому потрібно їх заохочувати повернутися додому. Сікорський каже, що такого роду допомога є "фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну"."Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польській системі. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Ми не повинні субсидувати непокору", — каже Сікорський.Такої ж думки й Угорщина. У серпні 2024 року угорський уряд анулював державне фінансування притулків для біженців із України. Правозахисники закликають Європейську комісію негайно вжити заходів.На початку вересня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які втекли від війни у ФРН, працевлаштуватися.

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