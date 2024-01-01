Двоє волинських кіномитців отримали відзнаки від Зеленського

Двоє волинських кіномитців отримали відзнаки від Зеленського
До Дня українського кіно, який відзначають цьогоріч 14 вересня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України низку кіномитців.

Серед них і кінооператор та військовий з Луцька Сергій Михальчук та режисер з Каменя-Каширського Олесь Санін, - про це повідомляє Район.Культура.

Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня «Про відзначення державними нагородами України».

Сергій Михальчук отримав орден «За заслуги» II ступеня. Нагадаємо, що кінооператор був нагороджений на Берлінському кінофестивалі «Срібним ведмедем» за видатний внесок у мистецтво, зокрема за фільм «Під електричними хмарами», та на «Золотій дзизі» як «Найкращий оператор-постановник» за фільм «Дике поле».

Олесь (Олександр) Санін отримав звання Народного артиста України. Режисер відомий за стрічками «Мамай», «Поводир» та «Довбуш», який став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року та здобув гран-прі Українського міжнародного кінофестивалю у Великій Британії «ПТАХ».

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Теги: Україна, Луцьк, кіномистецтво
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