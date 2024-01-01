Двоє волинських кіномитців отримали відзнаки від Зеленського
Сьогодні, 18:33
До Дня українського кіно, який відзначають цьогоріч 14 вересня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України низку кіномитців.
Серед них і кінооператор та військовий з Луцька Сергій Михальчук та режисер з Каменя-Каширського Олесь Санін, - про це повідомляє Район.Культура.
Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня «Про відзначення державними нагородами України».
Сергій Михальчук отримав орден «За заслуги» II ступеня. Нагадаємо, що кінооператор був нагороджений на Берлінському кінофестивалі «Срібним ведмедем» за видатний внесок у мистецтво, зокрема за фільм «Під електричними хмарами», та на «Золотій дзизі» як «Найкращий оператор-постановник» за фільм «Дике поле».
Олесь (Олександр) Санін отримав звання Народного артиста України. Режисер відомий за стрічками «Мамай», «Поводир» та «Довбуш», який став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року та здобув гран-прі Українського міжнародного кінофестивалю у Великій Британії «ПТАХ».
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Серед них і кінооператор та військовий з Луцька Сергій Михальчук та режисер з Каменя-Каширського Олесь Санін, - про це повідомляє Район.Культура.
Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня «Про відзначення державними нагородами України».
Сергій Михальчук отримав орден «За заслуги» II ступеня. Нагадаємо, що кінооператор був нагороджений на Берлінському кінофестивалі «Срібним ведмедем» за видатний внесок у мистецтво, зокрема за фільм «Під електричними хмарами», та на «Золотій дзизі» як «Найкращий оператор-постановник» за фільм «Дике поле».
Олесь (Олександр) Санін отримав звання Народного артиста України. Режисер відомий за стрічками «Мамай», «Поводир» та «Довбуш», який став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року та здобув гран-прі Українського міжнародного кінофестивалю у Великій Британії «ПТАХ».
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