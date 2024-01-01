Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 16 вересня

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.В обласному центрі Волині вночі та зранку температура коливатиметься між позначками +15-+16°, вдень підніметься до 22-24°С, а ввечері становитиме 20-23° за Цельсієм.Вітер східний, 4,6-7,4 м/с.16 вересня "прибирали мотлох у будинку", щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.