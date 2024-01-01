Важка зима: чи буде на Волині тотальний блекаут
Сьогодні, 20:38
На Волині не найгірша ситуація з відключеннями світла, а критичні об'єкти повністю забезпечені альтернативними джерелами енергії на випадок тотального блекауту.
Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник ОВА Юрій Погуляйко.
«Це болісна тема. Я був 2 вересня у Києві, то там дві години світло є, а сім годин – відсутнє. У нас таких проблем, на щастя, немає. Так, відключають, але з меншими інтервалами – три години через чотири чи чотири через чотири. По-різному. Але, попри все, у нас ситуація з цим не найгірша в країні.
Щодо об’єктів, то усі наші лікарні забезпечені генераторами. Так само і навчальні заклади, і котельні, і каналізаційно-насосні станції», – пояснив очільник Волинської ОВА.
Він додав: у разі тотальних знеструмлень потужностей вистачить на два-три дні, а лікарні можуть працювати без електрики до 6-7 днів.
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Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник ОВА Юрій Погуляйко.
«Це болісна тема. Я був 2 вересня у Києві, то там дві години світло є, а сім годин – відсутнє. У нас таких проблем, на щастя, немає. Так, відключають, але з меншими інтервалами – три години через чотири чи чотири через чотири. По-різному. Але, попри все, у нас ситуація з цим не найгірша в країні.
Щодо об’єктів, то усі наші лікарні забезпечені генераторами. Так само і навчальні заклади, і котельні, і каналізаційно-насосні станції», – пояснив очільник Волинської ОВА.
Він додав: у разі тотальних знеструмлень потужностей вистачить на два-три дні, а лікарні можуть працювати без електрики до 6-7 днів.
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