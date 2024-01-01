Важка зима: чи буде на Волині тотальний блекаут





Про це в інтерв'ю журналістам сайту Юрій Погуляйко.



«Це болісна тема. Я був 2 вересня у Києві, то там дві години світло є, а сім годин – відсутнє. У нас таких проблем, на щастя, немає. Так, відключають, але з меншими інтервалами – три години через чотири чи чотири через чотири. По-різному. Але, попри все, у нас ситуація з цим не найгірша в країні.



Щодо об’єктів, то усі наші лікарні забезпечені генераторами. Так само і навчальні заклади, і котельні, і каналізаційно-насосні станції», – пояснив очільник Волинської ОВА.



Він додав: у разі тотальних знеструмлень потужностей вистачить на два-три дні, а лікарні можуть працювати без електрики до 6-7 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині не найгірша ситуація з відключеннями світла, а критичні об'єкти повністю забезпечені альтернативними джерелами енергії на випадок тотального блекауту.Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник ОВА«Це болісна тема. Я був 2 вересня у Києві, то там дві години світло є, а сім годин – відсутнє. У нас таких проблем, на щастя, немає. Так, відключають, але з меншими інтервалами – три години через чотири чи чотири через чотири. По-різному. Але, попри все, у нас ситуація з цим не найгірша в країні.Щодо об’єктів, то усі наші лікарні забезпечені генераторами. Так само і навчальні заклади, і котельні, і каналізаційно-насосні станції», – пояснив очільник Волинської ОВА.Він додав: у разі тотальних знеструмлень потужностей вистачить на два-три дні, а лікарні можуть працювати без електрики до 6-7 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію