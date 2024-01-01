«Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня





У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.



"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно, – наголосили в “Укренерго”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У НЕК “Укренерго” поінформували, що 16 вересня заходи обмеження споживання не прогнозуються.У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби."Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно, – наголосили в “Укренерго”.

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