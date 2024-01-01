«Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня
Сьогодні, 21:15
У НЕК “Укренерго” поінформували, що 16 вересня заходи обмеження споживання не прогнозуються.
У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно, – наголосили в “Укренерго”.
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У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно, – наголосили в “Укренерго”.
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