«Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня

«Укренерго» дало прогноз щодо відключення світла на 16 вересня
У НЕК “Укренерго” поінформували, що 16 вересня заходи обмеження споживання не прогнозуються.

У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно, – наголосили в “Укренерго”.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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