Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ





Про це український президент Володимир Зеленський казав під час інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, передає



На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, президент відповів - ні. З його слів, рішення Вашингтону є дуже важливим, бо всі союзники дивляться саме на рішення Білого дому.



"Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. Тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - пояснив президент.



Зеленський наголосив, що Київ хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань України.



"Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. Бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - наголосив Зеленський.



Він також зауважив, що під час зустрічей з партнерами заявляв, що вони чекали занадто довго. Відтак тепер РФ перебазовує свої літаки зі 100, 150 кілометрів - на від 300 до 500. Саме тому, заявляє український лідер, "тепер нам потрібно більше дозволів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна намагалась переконати Сполучені Штати Америки дозволити їй удари вглиб Росії американською зброєю. Втім, наразі Київ не має цього дозволу.Про це український президентказав під час інтерв'ю журналістуна CNN, передає ТСН На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, президент відповів - ні. З його слів, рішення Вашингтону є дуже важливим, бо всі союзники дивляться саме на рішення Білого дому."Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. Тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - пояснив президент.Зеленський наголосив, що Київ хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань України."Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. Бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - наголосив Зеленський.Він також зауважив, що під час зустрічей з партнерами заявляв, що вони чекали занадто довго. Відтак тепер РФ перебазовує свої літаки зі 100, 150 кілометрів - на від 300 до 500. Саме тому, заявляє український лідер, "тепер нам потрібно більше дозволів".

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