16 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музеюта ексначальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіЦього дня іменини у тих людей, які мають імена: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.16 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Це професійне свято, що було встановлено 1999 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.Також 16 вересня Міжнародний день ідентифікації. Цей день привертає увагу до мільйонів людей у всьому світі, які не мають легальної ідентифікації, що ускладнює їм доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та фінансові ресурси. Міжнародний день ідентифікації є нагадуванням про нагальну потребу в універсальній ідентифікації та захисті прав людей за допомогою безпечних систем ідентифікації.А ще 16 вересня Всесвітній день барбера. Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.16 вересня святкують Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй для підкреслення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня. Цей день привертає увагу до ролі науки, технологій та інновацій у вирішенні критичних проблем, таких як бідність, нерівність та екологічна стійкість. Він також наголошує на необхідності співпраці, обміну знаннями та розбудови потенціалу для допомоги країнам, що розвиваються, у досягненні Цілей сталого розвитку.Також 16 вересня Міжнародний день інтервенційної кардіології. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2022 року для підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та популяризації інтервенційних методів лікування, що рятують життя. Інтервенційна кардіологія займається діагностикою та лікуванням серцево-судинних захворювань за допомогою катетерів, стентів та інших технологій, які дозволяють лікарям отримати доступ до серця та кровоносних судин без необхідності відкритої операції. Ці малоінвазивні процедури значно зменшують час відновлення, мінімізують ускладнення та покращують якість життя пацієнтів.А ще 16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1994 року на честь підписання Монреальського протоколу. Монреальський протокол, підписаний 16 вересня 1987 року, є міжнародною угодою, спрямованою на захист озонового шару шляхом скорочення виробництва та споживання речовин, що його руйнують. Озоновий шар відіграє критичну роль у захисті життя на Землі, оскільки він поглинає більшу частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання від Сонця. Руйнування озонового шару може призвести до збільшення випадків раку шкіри, катаракти та інших проблем зі здоров’ям, а також негативно вплинути на екосистеми.