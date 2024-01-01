Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 16 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 16 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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