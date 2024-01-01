Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня
Сьогодні, 03:11
Картопля з опіками та нові види шкідників: як посуха та аномальна спека на Волині вплинули на агрокультури
Сьогодні, 01:30
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ
15 вересень, 23:17
Наука може бути цікавою та захопливою: у Луцьку відбулися десяті наукові пікніки
15 вересень, 22:16
Схожі новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 вересня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 вересня
14 вересень, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-14 вересня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12-14 вересня
12 вересень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 вересня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 вересня
10 вересень, 03:05
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 вересня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 вересня
09 вересень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня
Сьогодні, 03:11
 0
Картопля з опіками та нові види шкідників: як посуха та аномальна спека на Волині вплинули на агрокультури
Сьогодні, 01:30
 0
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ
15 вересень, 23:17
 0
Наука може бути цікавою та захопливою: у Луцьку відбулися десяті наукові пікніки
15 вересень, 22:16
 0
Медіа
відео
1/8