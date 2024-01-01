За час повномасштабної війни у Волинському національному університеті зросла кількість студентів-переселенців





Про це розповіла Наталія Благовірна. З її слів, змінилася й географія вступників зі статусом ВПО.



"Зараз найбільше вступників — з Харківської області"



"Якщо у 2021 році їх було усього 11, у 2022 — 75, у 2023 — уже 105. Цього року ще 50 осіб на перший курс додатково вступило. Зараз у нас найбільше вступників із Харківської області. Окрім того, Донецька, Запорізька та Херсонська області. У минулі роки це були більше Луганська і Донецька області", — каже проректорка ВНУ імені Лесі Українки.



Зі слів Наталії Благовірної, статус ВПО відразу закріплює перевагу поселення у гуртожиток. Крім того, зберігається оплата 50% знижки за проживання у гуртожитку.



"В мене тут вчилася мама в молодості"



19-річна Аксінія Марченко із Запоріжжя стала студенткою ВНУ імені Лесі Українки у вересні 2022 року. Дівчина вступила на бюджетну форму навчання за спеціальною квотою.



"В мене тут вчилася мама в молодості. Вона розказала, що є таке файне місто Луцьк. У мене була квота, Запоріжжя було зоною бойових дій. І це мені допомогло вступити на бюджет. Нас (переселенців) багато. У нас є окрема бесіда в Телеграмі, і соцробітники з університету проводять із нами зустрічі", — розповідає Аксінія Марченко.



Аксінія вивчає міжнародні відносини, є старостою групи й голова волонтерського руху на факультеті: "Я займаюся плетінням маскувальних сіток, також виготовляємо кікімори та нашоломники для наших захисників. По можливості залучаю студентів. Ми донатимо на якісь збори або ж на ті матеріали для сіток. Збираємось, плетемо, допомагаємо нашій армії".



Хотілося б пільги на проїзд в автобусах усім студентам, не лише ВПО"



Третьокурсниця Вікторія Франчук із Нікополя Дніпропетровської області навчається на факультеті економіки та управління. Студентка розповідає: місяць жила у рідному місті під обстрілами, до Луцька переїхала у серпні 2022 року. Усіма доступними пільгами для студентів ВПО користується, однак, деяких пільг, з її слів, все ж не вистачає.



"За рахунок студентського квитка замість 8 за проїзд в тролейбусах 4 гривні. Але автобус йде зовсім без пільг. Хотілося б пільги на проїзд в автобусах усім студентам, не лише ВПО. Бо багато хто їде із приміських територій Луцька, звідки ходять лише автобуси", — каже Вікторія Франчук.



Як розповіла проректорка Наталія Благовірна студенти зі статусом ВПО мають право на повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів, на безоплатне забезпечення підручниками та користування інтернетом. Додає: крім пільг, у ВНУ імені Лесі Українки для студентів-переселенців діє психологічна підтримка.

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