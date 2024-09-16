Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватиме долар і євро у понеділок
Сьогодні, 05:15
Національний банк України оновив курси валют на 16 вересня 2024 року.
Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.
Курс валют на 16.09.2024: Долар дорожчає
100 доларів США – 4131 грн. (41,31 за долар, +4 коп.)
100 євро – 4579 грн. (45,79 за євро, +34 коп.)
100 польських злотих – 1067 грн. (10,67 за злотий, +10 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.
Курс валют на 16.09.2024: Долар дорожчає
100 доларів США – 4131 грн. (41,31 за долар, +4 коп.)
100 євро – 4579 грн. (45,79 за євро, +34 коп.)
100 польських злотих – 1067 грн. (10,67 за злотий, +10 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватиме долар і євро у понеділок
Сьогодні, 05:15
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 вересня
Сьогодні, 03:11
Картопля з опіками та нові види шкідників: як посуха та аномальна спека на Волині вплинули на агрокультури
Сьогодні, 01:30
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ
15 вересень, 23:17