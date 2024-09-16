Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватиме долар і євро у понеділок

Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватиме долар і євро у понеділок
Національний банк України оновив курси валют на 16 вересня 2024 року.

Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.

Курс валют на 16.09.2024: Долар дорожчає

100 доларів США – 4131 грн. (41,31 за долар, +4 коп.)

100 євро – 4579 грн. (45,79 за євро, +34 коп.)

100 польських злотих – 1067 грн. (10,67 за злотий, +10 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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