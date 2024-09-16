Курс валют на 16 вересня: скільки коштуватиме долар і євро у понеділок





Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.



Курс валют на 16.09.2024: Долар дорожчає



100 доларів США – 4131 грн. (41,31 за долар, +4 коп.)



100 євро – 4579 грн. (45,79 за євро, +34 коп.)



100 польських злотих – 1067 грн. (10,67 за злотий, +10 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оновив курси валют на 16 вересня 2024 року.Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.Курс валют на 16.09.2024: Долар дорожчає100 доларів США – 4131 грн. (41,31 за долар, +4 коп.)100 євро – 4579 грн. (45,79 за євро, +34 коп.)100 польських злотих – 1067 грн. (10,67 за злотий, +10 коп.)

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