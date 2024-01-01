Уночі росія атакувала 56 дронами: основний напрямок удару - Київська область

Уночі росія атакувала 56 дронами: основний напрямок удару - Київська область
У ніч на 16 вересня російська армія атакувала Україну 56 ударними дронами типу Shahed. 53 дрони збили, ще три були втрачені локаційно.

Основним напрямком удару стала Київська область, повідомили Повітряні сили. Запуск дронів ворог здійснив з Курська і Єйська, з 20:00 до 6:00.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна
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