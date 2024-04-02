Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
Сьогодні, 10:05
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З глибоким болем та сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель жителя с.Запілля Пшави Андрія Андрійовича, 1974 р.н., який вважався зниклим безвісти з 02.04.2024. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Семенівка, Покровського району, Донецької області 02.04.2024.
Сьогодні, 16 вересня, траурний кортеж «На щиті» з тілом Героя рухатиметься через м. Любомль до с. Сокіл орієнтовно о 10.00 год. Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, створивши « живий коридор» та віддати йому останню шану.
Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким.
Вічна памʼять нашому захиснику", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"З глибоким болем та сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель жителя с.Запілля Пшави Андрія Андрійовича, 1974 р.н., який вважався зниклим безвісти з 02.04.2024. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Семенівка, Покровського району, Донецької області 02.04.2024.
Сьогодні, 16 вересня, траурний кортеж «На щиті» з тілом Героя рухатиметься через м. Любомль до с. Сокіл орієнтовно о 10.00 год. Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, створивши « живий коридор» та віддати йому останню шану.
Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким.
Вічна памʼять нашому захиснику", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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