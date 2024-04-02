Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави

Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"З глибоким болем та сумом повідомляємо про те, що підтвердилась загибель жителя с.Запілля Пшави Андрія Андрійовича, 1974 р.н., який вважався зниклим безвісти з 02.04.2024. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Семенівка, Покровського району, Донецької області 02.04.2024.

Сьогодні, 16 вересня, траурний кортеж «На щиті» з тілом Героя рухатиметься через м. Любомль до с. Сокіл орієнтовно о 10.00 год. Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, створивши « живий коридор» та віддати йому останню шану.

Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким.

Вічна памʼять нашому захиснику", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За тиждень відбулося 1012 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 10:41
П`яний 23-річний лучанин скоїв смертельне ДТП: його затримали
Сьогодні, 10:09
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
Сьогодні, 10:05
Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену
Сьогодні, 09:49
Уночі росія атакувала 56 дронами: основний напрямок удару - Київська область
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
13 вересень, 17:19
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком
12 вересень, 19:13
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Юрія Дігтярука
12 вересень, 11:52
У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук У лікарні від важкої хвороби помер Герой з Волині Ігор Дубчук
11 вересень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою
Сьогодні, 11:29
 0
За тиждень відбулося 1012 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 10:41
 0
П`яний 23-річний лучанин скоїв смертельне ДТП: його затримали
Сьогодні, 10:09
 0
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
Сьогодні, 10:05
 0
Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8