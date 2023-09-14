П`яний 23-річний лучанин скоїв смертельне ДТП: його затримали
Сьогодні, 10:09
Волинянин скоїв смертельне ДТП в стані алкогольного сп’яніння: слідчі затримали водія.
Про це повідомили у ппресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.
Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.
Слідчі затримали 23-річного водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває слідство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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Про це повідомили у ппресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.
Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.
Слідчі затримали 23-річного водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває слідство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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