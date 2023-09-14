П`яний 23-річний лучанин скоїв смертельне ДТП: його затримали

Волинянин скоїв смертельне ДТП в стані алкогольного сп’яніння: слідчі затримали водія.Про це повідомили у ппресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.Слідчі затримали 23-річного водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.Триває слідство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.