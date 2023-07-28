Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув 36-річний житель Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася у неділю, 15 вересня, у селі Смідин Ковельського району.24-річний водій Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем MAN. Внаслідок цього – пасажир легковика, 36-річний волинянин, від отриманих травм загинув на місці події.Встановлено, що керманич Audi був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.