Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою

Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув 36-річний житель Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася у неділю, 15 вересня, у селі Смідин Ковельського району.

24-річний водій Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем MAN. Внаслідок цього – пасажир легковика, 36-річний волинянин, від отриманих травм загинув на місці події.

Встановлено, що керманич Audi був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.
Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою

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Теги: Волинь, ДТП, вантажівка
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