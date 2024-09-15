Із 14 нових бригад досі не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленский





Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN, пише



Він відповів на запитання, чому навіть після допомоги США та Євросоюзу, Збройним силам України досі бракує снарядів.



"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири... Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", - сказав Зеленський.



Він також наголосив, шо поки рішення про надання допомоги ухвалювалося, Сили оборони використовували "все що могли".



"Протягом восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгреса США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було - всю їхню зброю", - пояснив президент.



Як повідомлялося, після місяців обговорень, закликів і застережень американський Конгрес лише в квітні досяг результату в підтримці нового пакету допомоги Україні на $60 млрд.



На початку липня Зеленський говорив, що в ЗСУ - наразі 14 бригад, які готують до контрнаступу, але вони все ще не укомплектовані, оскільки американська зброя, проголосована у квітні Конгресом США, досі не прийшла на фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло - навіть чотири.Про це заявив президентв інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN, пише LB.ua Він відповів на запитання, чому навіть після допомоги США та Євросоюзу, Збройним силам України досі бракує снарядів."Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири... Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", - сказав Зеленський.Він також наголосив, шо поки рішення про надання допомоги ухвалювалося, Сили оборони використовували "все що могли"."Протягом восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгреса США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було - всю їхню зброю", - пояснив президент.Як повідомлялося, після місяців обговорень, закликів і застережень американський Конгрес лише в квітні досяг результату в підтримці нового пакету допомоги Україні на $60 млрд.На початку липня Зеленський говорив, що в ЗСУ - наразі 14 бригад, які готують до контрнаступу, але вони все ще не укомплектовані, оскільки американська зброя, проголосована у квітні Конгресом США, досі не прийшла на фронт.

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