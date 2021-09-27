6 медалей здобула збірна ветеранів з Волині у Буковелі





Про це Юрій Погуляйко.



14 вересня 2024 року у «Буковелі» відбувся Національний відбір ветеранів війни до міжнародних змагань «Strong Spirit’s Games».



"Волинські ветерани показали достойний результат! Зокрема, здобули 6 нагород у різних категоріях, а саме:



Тарас Сасовський – 3 золотих медалі у категорії N2 (у багато повторному жимі штанги, жимі на максимум, жим гирь);



Олег Моргун – 1 срібна медаль, 1 бронзова медаль (жим на максимум, багато повторний жим);



Ігор Коломієць – 1 срібло у веслуванні в тренажері", - йдеться в повідомленні.



Згодом за результатами змагань буде сформована національна збірна України у складі 50 осіб для участі у міжнародних спортивних змаганнях «Arnold Classic Europe», що відбудуться цього року в Мадриді (Іспанія).



"Вітаємо наших спортсменів! Ваша сила духу надихає і мотивує!

Переконаний, що наші ветерани потраплять до всеукраїнської збірної і гідно представлять Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 медалей здобула збірна ветеранів з Волині у Буковелі.Про це повідомив голова Волинської ОВА14 вересня 2024 року у «Буковелі» відбувся Національний відбір ветеранів війни до міжнародних змагань «Strong Spirit’s Games»."Волинські ветерани показали достойний результат! Зокрема, здобули 6 нагород у різних категоріях, а саме:– 3 золотих медалі у категорії N2 (у багато повторному жимі штанги, жимі на максимум, жим гирь);– 1 срібна медаль, 1 бронзова медаль (жим на максимум, багато повторний жим);– 1 срібло у веслуванні в тренажері", - йдеться в повідомленні.Згодом за результатами змагань буде сформована національна збірна України у складі 50 осіб для участі у міжнародних спортивних змаганнях «Arnold Classic Europe», що відбудуться цього року в Мадриді (Іспанія)."Вітаємо наших спортсменів! Ваша сила духу надихає і мотивує!Переконаний, що наші ветерани потраплять до всеукраїнської збірної і гідно представлять Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив голова ОВА.

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