6 медалей здобула збірна ветеранів з Волині у Буковелі
Сьогодні, 12:10
6 медалей здобула збірна ветеранів з Волині у Буковелі.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
14 вересня 2024 року у «Буковелі» відбувся Національний відбір ветеранів війни до міжнародних змагань «Strong Spirit’s Games».
"Волинські ветерани показали достойний результат! Зокрема, здобули 6 нагород у різних категоріях, а саме:
Тарас Сасовський – 3 золотих медалі у категорії N2 (у багато повторному жимі штанги, жимі на максимум, жим гирь);
Олег Моргун – 1 срібна медаль, 1 бронзова медаль (жим на максимум, багато повторний жим);
Ігор Коломієць – 1 срібло у веслуванні в тренажері", - йдеться в повідомленні.
Згодом за результатами змагань буде сформована національна збірна України у складі 50 осіб для участі у міжнародних спортивних змаганнях «Arnold Classic Europe», що відбудуться цього року в Мадриді (Іспанія).
"Вітаємо наших спортсменів! Ваша сила духу надихає і мотивує!
Переконаний, що наші ветерани потраплять до всеукраїнської збірної і гідно представлять Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив голова ОВА.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
14 вересня 2024 року у «Буковелі» відбувся Національний відбір ветеранів війни до міжнародних змагань «Strong Spirit’s Games».
"Волинські ветерани показали достойний результат! Зокрема, здобули 6 нагород у різних категоріях, а саме:
Тарас Сасовський – 3 золотих медалі у категорії N2 (у багато повторному жимі штанги, жимі на максимум, жим гирь);
Олег Моргун – 1 срібна медаль, 1 бронзова медаль (жим на максимум, багато повторний жим);
Ігор Коломієць – 1 срібло у веслуванні в тренажері", - йдеться в повідомленні.
Згодом за результатами змагань буде сформована національна збірна України у складі 50 осіб для участі у міжнародних спортивних змаганнях «Arnold Classic Europe», що відбудуться цього року в Мадриді (Іспанія).
"Вітаємо наших спортсменів! Ваша сила духу надихає і мотивує!
Переконаний, що наші ветерани потраплять до всеукраїнської збірної і гідно представлять Україну на міжнародних змаганнях", - зазначив голова ОВА.
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