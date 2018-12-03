Земля – як символ нації: прем'єра «Останній Гречкосій» зібрала аншлаг у Волинському драмтеатрі

розпочав новий 85-ий сезон виставою «Останній Гречкосій». Постановником прем'єри є заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник, якого знають за відомими роботами в львівському театрі Марії Заньковецької. Показ, що відбувся цими вихідними у Луцьку, зібрав повну залу.



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"14 та 15 вересня о 18:00 у театрі відбулось відкриття ювілейного 85-го театрального сезону! Два дні поспіль йшла прем'єра вистави «Останній Гречкосій» Ореста Огородника", - йдеться в повідомленні.



На рахунку видатного режисера – понад 20 художніх постановок в країні, левова частка яких припадає на Наудт імені Марії Заньковецької.



Головні ролі у виставі зіграли народний артист України Януш Юхницький, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька, Петро Савош, заслужений артист України.



У цій роботі також була задіяна постановочна група та понад 30 артистів театру.



До слова, «Останній Гречкосій» понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І ось нарешті прем'єра відбулася в Луцьку.



Тема вистави – далеко виходить за межі однієї сім'ї, оскільки вона зачіпає поняття, які формують національну свідомість та ідентичність кожного з нас: земля, як символ нації, як складова формування держави, де кожен задається питанням «Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас, як націю?».



Виконувач обов'язків директора-художнього керівника Волинського драмтеатру Сергій Скулинець та режисер-постановник Орест Огородник привітали глядачів та усіх причетних до театрального дійства з відкриттям сезону та прем'єрою.



Вистава залишила по собі незабутні емоції, де усе переплітається в яскраве видовище. Безсумнівно, п’єса не залишила байдужим жодного глядача, адже її проблематика стосується кожного українця, кожної родини і, зрештою, – нації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка у вересні. Постановником прем'єри є заслужений діяч мистецтв України, якого знають за відомими роботами в львівському театрі Марії Заньковецької. Показ, що відбувся цими вихідними у Луцьку, зібрав повну залу.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."14 та 15 вересня о 18:00 у театрі відбулось відкриття ювілейного 85-го театрального сезону! Два дні поспіль йшла прем'єра вистави «Останній Гречкосій» Ореста Огородника", - йдеться в повідомленні.На рахунку видатного режисера – понад 20 художніх постановок в країні, левова частка яких припадає на Наудт імені Марії Заньковецької.Головні ролі у виставі зіграли народний артист України, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька,, заслужений артист України.У цій роботі також була задіяна постановочна група та понад 30 артистів театру.До слова, «Останній Гречкосій» понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І ось нарешті прем'єра відбулася в Луцьку.Тема вистави – далеко виходить за межі однієї сім'ї, оскільки вона зачіпає поняття, які формують національну свідомість та ідентичність кожного з нас: земля, як символ нації, як складова формування держави, де кожен задається питанням «Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас, як націю?».Виконувач обов'язків директора-художнього керівника Волинського драмтеатрута режисер-постановникпривітали глядачів та усіх причетних до театрального дійства з відкриттям сезону та прем'єрою.Вистава залишила по собі незабутні емоції, де усе переплітається в яскраве видовище. Безсумнівно, п’єса не залишила байдужим жодного глядача, адже її проблематика стосується кожного українця, кожної родини і, зрештою, – нації.

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