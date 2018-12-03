Земля – як символ нації: прем'єра «Останній Гречкосій» зібрала аншлаг у Волинському драмтеатрі

Земля – як символ нації: прем'єра «Останній Гречкосій» зібрала аншлаг у Волинському драмтеатрі
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка у вересні розпочав новий 85-ий сезон виставою «Останній Гречкосій». Постановником прем'єри є заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник, якого знають за відомими роботами в львівському театрі Марії Заньковецької. Показ, що відбувся цими вихідними у Луцьку, зібрав повну залу.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"14 та 15 вересня о 18:00 у театрі відбулось відкриття ювілейного 85-го театрального сезону! Два дні поспіль йшла прем'єра вистави «Останній Гречкосій» Ореста Огородника", - йдеться в повідомленні.

На рахунку видатного режисера – понад 20 художніх постановок в країні, левова частка яких припадає на Наудт імені Марії Заньковецької.

Головні ролі у виставі зіграли народний артист України Януш Юхницький, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька, Петро Савош, заслужений артист України.

У цій роботі також була задіяна постановочна група та понад 30 артистів театру.

До слова, «Останній Гречкосій» понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І ось нарешті прем'єра відбулася в Луцьку.

Тема вистави – далеко виходить за межі однієї сім'ї, оскільки вона зачіпає поняття, які формують національну свідомість та ідентичність кожного з нас: земля, як символ нації, як складова формування держави, де кожен задається питанням «Чи вміємо ми визначати пріоритети, які формують нас, як націю?».

Виконувач обов'язків директора-художнього керівника Волинського драмтеатру Сергій Скулинець та режисер-постановник Орест Огородник привітали глядачів та усіх причетних до театрального дійства з відкриттям сезону та прем'єрою.

Вистава залишила по собі незабутні емоції, де усе переплітається в яскраве видовище. Безсумнівно, п’єса не залишила байдужим жодного глядача, адже її проблематика стосується кожного українця, кожної родини і, зрештою, – нації.

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Теги: Луцьк, театр, вистава
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