На Волині горіла квартира
Сьогодні, 13:47
Сьогодні, 16 вересня, о 07:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4 -му поверсі у місті Нововолинську.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено міський черговий підрозділ 5-ї ДПРЧ.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, горіння повністю ліквідовано о 07:20. Потерпілих немає.
Імовірна причина пожежі – спалах газоповітряної суміші.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено міський черговий підрозділ 5-ї ДПРЧ.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, горіння повністю ліквідовано о 07:20. Потерпілих немає.
Імовірна причина пожежі – спалах газоповітряної суміші.
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