На Волині горіла квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події направлено міський черговий підрозділ 5-ї ДПРЧ.



Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, горіння повністю ліквідовано о 07:20. Потерпілих немає.



Імовірна причина пожежі – спалах газоповітряної суміші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 вересня, о 07:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4 -му поверсі у місті Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події направлено міський черговий підрозділ 5-ї ДПРЧ.Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, горіння повністю ліквідовано о 07:20. Потерпілих немає.Імовірна причина пожежі – спалах газоповітряної суміші.

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