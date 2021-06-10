На Волині горіла квартира

На Волині горіла квартира
Сьогодні, 16 вересня, о 07:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 4 -му поверсі у місті Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події направлено міський черговий підрозділ 5-ї ДПРЧ.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою двох водяних стволів приборкали займання, горіння повністю ліквідовано о 07:20. Потерпілих немає.

Імовірна причина пожежі – спалах газоповітряної суміші.
На Волині горіла квартира

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Теги: Нововолинськ, пожежа, квартира
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