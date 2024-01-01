У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: людей евакуюють гелікоптерами

У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: людей евакуюють гелікоптерами
Через повінь у польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства було пошкоджено дамбу на річці Моравка. Місто затопило.

Про це пише TVP.Info, передає Цензор.НЕТ.

На відео з мережі видно, як великий потік води зносить будинки.

За даними видання RMF, до міста вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Багато жителів рятуються на дахах будинків.

За даними видання RMF, до міста вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Багато жителів рятуються на дахах будинків.

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Теги: Польща, повені
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