Упродовж вересня росіяни випустили по Україні 640 ударних дронів

Упродовж вересня росіяни випустили по Україні 640 ударних дронів
За першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 «шахедів».

"На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", – повідомив у президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія запустила 56 «шахедів», із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах.

В ніч на 16 вересня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, які заходили з різних напрямків і кількома групами. Всі ворожі цілі було знищено Силами протиповітряної оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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