В аварії на Волині загинув військовий Володимир Цалай

В аварії на Волині загинув військовий Володимир Цалай
У автопригоді, яка трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району, загинув військовий з Волині Володимир Цалай.

Про це повідомили у Смідинській громаді.

Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.

Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним ЦАЛАЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА,
бійця 100 бригади, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній аварії.

Чин поховання воїна відбудеться завтра, 17.09.2024 року, у рідному селі Смідин о 12 годині.

Нехай спочиває з миром його душа!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, ДТП, військовий
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