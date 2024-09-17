В аварії на Волині загинув військовий Володимир Цалай

Володимир Цалай.



Про це



Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.



Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним ЦАЛАЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА,

бійця 100 бригади, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній аварії.



Чин поховання воїна відбудеться завтра, 17.09.2024 року, у рідному селі Смідин о 12 годині.



Нехай спочиває з миром його душа!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У автопригоді, яка трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району, загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Смідинській громаді.Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.Внаслідок ДТП 34-річний. Водійку з травмами госпіталізували."Висловлюємо щирі співчуття рідним ЦАЛАЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА,бійця 100 бригади, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній аварії.Чин поховання воїна відбудеться завтра, 17.09.2024 року, у рідному селі Смідин о 12 годині.Нехай спочиває з миром його душа!" - йдеться в повідомленні.

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