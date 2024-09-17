В аварії на Волині загинув військовий Володимир Цалай
Сьогодні, 16:22
У автопригоді, яка трапилася учора, 15 вересня, близько 23:15 у селі Рокині Луцького району, загинув військовий з Волині Володимир Цалай.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.
Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним ЦАЛАЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА,
бійця 100 бригади, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній аварії.
Чин поховання воїна відбудеться завтра, 17.09.2024 року, у рідному селі Смідин о 12 годині.
Нехай спочиває з миром його душа!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Смідинській громаді.
Встановлено, що 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Opel Insignia в напрямку м. Луцька допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.
Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Водійку з травмами госпіталізували.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним ЦАЛАЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА,
бійця 100 бригади, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній аварії.
Чин поховання воїна відбудеться завтра, 17.09.2024 року, у рідному селі Смідин о 12 годині.
Нехай спочиває з миром його душа!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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