Сили безпілотних систем — офіційно окремий рід ЗСУ: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем визначають окремим родом Збройних сил України.



Про це йдеться в картці закону №11507 на сайті Верховної Ради, пише



Текст закону передбачає зміни до Закону України «Про Збройні сили України». Як пояснювала народна депутатка Ірина Геращенко, закон унормовує нормативно-правову базу для створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ, затверджує штатні посади для роботи з дронами, тренування, систематизації досвіду й масштабування виробництва.



Про плани створення окремого роду Сил безпілотних систем Зеленський говорив іще в лютому. Тоді він доручив опрацювати питання створення у структурі ЗСУ окремого роду сил.



Мета СБС — нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських і наземних систем. А ще — забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.



10 червня міністр оборони Рустем Умєров офіційно призначив заступника головнокомандувача Збройних сил Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.



Сам Сухаревський зауважував, що формування Сил безпілотних систем дасть змогу поліпшити підготовку пілотів дронів та їхню ротацію на фронті.

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