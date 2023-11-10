Електронні листи про начебто ракетний обстріл Рівненської АЕС – фейк, - ЦПД

Електронні листи про начебто ракетний обстріл Рівненської АЕС – фейк, - ЦПД
Українцям на пошти почали приходити електронні листи, начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації. У листах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки, щоб посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них.
Електронні листи про начебто ракетний обстріл Рівненської АЕС – фейк, - ЦПД

У ЦПД наголошують: такі листи потрібно позначати як спам та в жодному разі не переходити за вказаними посиланнями.

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Теги: Рівненська АЕС, електронні листи, фейк
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