Волинянка на чемпіонаті України з вільної боротьби виборола другу «золоту» медаль

Анастасія Алпєєва виборола першість на чемпіонаті України з боротьби вільної у вагових категоріях 72 та 76 кілограмів.



Про перемогу своєї вихованки повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише



Чемпіонат України з боротьби вільної серед жінок триває у місті Хмельницькому з 13 по 17 вересня. Наразі волинянка здобула два "золота" у вагових категоріях 72 та 76 кілограми.



Що відомо про Анастасію Алпеєву



У листопаді 2021 року волинянка Анастасія Альпєєва отримала першість у півфіналі та вийшла у "золотий" фінал Чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Борчиня є вихованкою Волинської школи вищої спортивної майстерності. Також у 2021-му спортсменка стала золотою медалісткою Чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів.



У березні 2023 року чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! виборола першість на чемпіонаті України з боротьби вільної у вагових категоріях 72 та 76 кілограмів.Про перемогу своєї вихованки повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне Чемпіонат України з боротьби вільної серед жінок триває у місті Хмельницькому з 13 по 17 вересня. Наразі волинянка здобула два "золота" у вагових категоріях 72 та 76 кілограми.У листопаді 2021 року волинянка Анастасія Альпєєва отримала першість у півфіналі та вийшла у "золотий" фінал Чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Борчиня є вихованкою Волинської школи вищої спортивної майстерності. Також у 2021-му спортсменка стала золотою медалісткою Чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів.У березні 2023 року чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.

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