Волинянка на чемпіонаті України з вільної боротьби виборола другу «золоту» медаль

Волинянка на чемпіонаті України з вільної боротьби виборола другу «золоту» медаль
Анастасія Алпєєва виборола першість на чемпіонаті України з боротьби вільної у вагових категоріях 72 та 76 кілограмів.

Про перемогу своєї вихованки повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.

Чемпіонат України з боротьби вільної серед жінок триває у місті Хмельницькому з 13 по 17 вересня. Наразі волинянка здобула два "золота" у вагових категоріях 72 та 76 кілограми.

Що відомо про Анастасію Алпеєву

У листопаді 2021 року волинянка Анастасія Альпєєва отримала першість у півфіналі та вийшла у "золотий" фінал Чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Борчиня є вихованкою Волинської школи вищої спортивної майстерності. Також у 2021-му спортсменка стала золотою медалісткою Чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів.

У березні 2023 року чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.

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Теги: волинянка, медаль
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