Волинянка на чемпіонаті України з вільної боротьби виборола другу «золоту» медаль
Сьогодні, 19:14
Анастасія Алпєєва виборола першість на чемпіонаті України з боротьби вільної у вагових категоріях 72 та 76 кілограмів.
Про перемогу своєї вихованки повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Чемпіонат України з боротьби вільної серед жінок триває у місті Хмельницькому з 13 по 17 вересня. Наразі волинянка здобула два "золота" у вагових категоріях 72 та 76 кілограми.
Що відомо про Анастасію Алпеєву
У листопаді 2021 року волинянка Анастасія Альпєєва отримала першість у півфіналі та вийшла у "золотий" фінал Чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Борчиня є вихованкою Волинської школи вищої спортивної майстерності. Також у 2021-му спортсменка стала золотою медалісткою Чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів.
У березні 2023 року чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
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Про перемогу своєї вихованки повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Чемпіонат України з боротьби вільної серед жінок триває у місті Хмельницькому з 13 по 17 вересня. Наразі волинянка здобула два "золота" у вагових категоріях 72 та 76 кілограми.
Що відомо про Анастасію Алпеєву
У листопаді 2021 року волинянка Анастасія Альпєєва отримала першість у півфіналі та вийшла у "золотий" фінал Чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років. Борчиня є вихованкою Волинської школи вищої спортивної майстерності. Також у 2021-му спортсменка стала золотою медалісткою Чемпіонату Європи з вільної боротьби серед юніорів.
У березні 2023 року чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
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Волинянка на чемпіонаті України з вільної боротьби виборола другу «золоту» медаль
Сьогодні, 19:14