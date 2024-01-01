Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію