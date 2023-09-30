3-річний хлопчик з Луцька після лікування зубів у критичному стані потрапив до «Охматдиту»

У столичному «Охматдиті» врятували життя 3-річному хлопчику з обласного центру Волині, якому у Луцьку лікували зуби.Про це повідомляють у НДСЛ «Охматдит».Трирічний Лука з Луцька потрапив до столичного Охматдиту в критичному стані. У рідному місті хлопчику проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї. Вже по дорозі додому після процедури, мама Луки помітила, що у хлопчика почало боліти горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим. Тому вони терміново звернулися до місцевої лікарні.Після проведених рентгенівських обстежень та КТ, лікарі виявили накопичення повітря в середостінні, під шкірою голови, шиї, грудної клітки. Це свідчило про порушену цілісність дихальних шляхів у хлопчика. Тому вже наступного дня Лука був терміново доставлений до Охматдиту.В НДСЛ «Охматдит» команда спеціалістів оперативно зібралася для термінового обстеження та визначення плану подальших дій. Під час КТ, рентгенівських обстежень та бронхоскопії у дитини виявили розрив трахеї. Дефект був розташований на задній стінці трахеї, півтора сантиметра нижче голосових зв'язок. Довжина розриву становила 2,5-3 сантиметри.У той же день була проведена термінова операція. Медики успішно зашили та відновили цілісність трахеї. Під час операції спеціалісти використовували бронхоскопію для контролю якості швів та забезпечення надійності з'єднань.Через 48 годин після операції Луку перевели на самостійне дихання. На третій день після втручання хлопчик був переведений з реанімації у відділення, а вже через 11 днів виписаний додому.«Небезпека цієї травми полягає в тому, що розрив трахеї загрожує життю. Повітря виходить за межі дихальних шляхів і накопичується в середостінні під тиском. При кожному вдосі повітря потрапляє туди, але не може повернутися назад. Відбувається стискання внутрішніх органів - серця і легень. Це може призвести до дихальної недостатності або навіть до задихання», — пояснює дитячий хірург, професорПри подібних травмах дуже важливо швидко звернутися по медичну допомоги, оскільки хірургічне втручання є ефективним лише в перші дні після травми. Якщо діагноз ставиться пізніше, хірургія може бути пов'язана з серйозними ускладненнями.Зараз Лука почувається добре, продовжує радіти життю, відвідувати садочок і гратися з друзями. Мама розповідає, що найбільше дитина любить бавитися машинками, малювати та кататися на гойдалках.