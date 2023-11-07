На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Махновець

На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Махновець
І знову важка втрата сколихнула Волинь. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув воїн-краянин.

Про страшну втрату повідомили у Колківській громаді.

Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі ведення бойових дій на Харківщині, 14.09.2024р., загинув мешканець села Четвертня, рядовий Василь Іванович МАХНОВЕЦЬ,07.02.1975 р.н.
На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Махновець

Про деталі зустрічі Героя буде повідомлено додатково

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Україна, війна, Василь Махновець, загибель, втрата
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