На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Махновець





Про страшну втрату повідомили у Колківській громаді.



Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі ведення бойових дій на Харківщині, 14.09.2024р., загинув мешканець села Четвертня, рядовий Василь Іванович МАХНОВЕЦЬ,07.02.1975 р.н.



Про деталі зустрічі Героя буде повідомлено додатково



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! І знову важка втрата сколихнула Волинь. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув воїн-краянин.Про страшну втрату повідомили у Колківській громаді.Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі ведення бойових дій на Харківщині, 14.09.2024р., загинув мешканець села Четвертня, рядовий,07.02.1975 р.н.Про деталі зустрічі Героя буде повідомлено додатковоКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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