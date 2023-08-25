В частині України стався землетрус

У понеділок, 16 вересня, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 бала за школою Ріхтера. Його відчули у сусідніх країнах – Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.Про це пише ObozrevatelX, посилаючись на Digi24.Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі повіту Вранча на сході Румунії, за 130 км від кордону з Україною.В Україні найбільше відчули афтершоки в Одесі, яка знаходиться за 340 кілометрів від епіцентру землетрусу, а також в Умані та Миколаєві.Мер Одесизазначив, що наразі інформації про пошкодження у місті чи постраждалих мешканців не надходила.Також повідомляють, що підземні поштовхи відчули і в Дніпропетровській та Хмельницькій областях.Зокрема, мешканці Хмельницького розповідають, що від афтершоків у деяких будинках міста навіть люстри затрусилися. В мережі оприлюднили відповідне відео.Досить сильні поштовхи відчули і в сусідній Молдові. Президентку країни Маю Санду землетрус застав просто в прямому ефірі, коли вона давала інтерв'ю Moldova1. Телеканал оприлюднив відео події. На кадрах видно, як під час відповіді Санду на питання ведучої починає дрижати студія. На обличчі президентки відобразився шок, після чого вона замовкла з усмішкою на обличчі.Зазначимо, що за даними румунського Інституту фізики Землі, сьогоднішній землетрус є найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 кілометрів.