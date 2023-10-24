Внаслідок ДТП на Волині травмувалося п'ятеро людей, двоє з них – діти

Внаслідок ДТП на Волині травмувалося п'ятеро людей, двоє з них – діти
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася сьогодні близько 16:00 у селі Грибовиця Володимирського району, постраждало п’ятеро осіб.

Чотирьох людей з травмами різного ступеня госпіталізували у медичний заклад, - повідомили ІА "Волинські новини".

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що одна травмована жінка була у важкому стані, попередньо у неї діагностували травму живота.

Ще троє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, з них – 13-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

Постраждалих швидкою доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.

Нагадаємо, в автопригоді зіткнулися Opel та Renault. Зі слів свідків, водій Opel виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault.

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Теги: Волинь, Грибовиця, Нововолинськ, ДТП
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