Внаслідок ДТП на Волині травмувалося п'ятеро людей, двоє з них – діти





Чотирьох людей з травмами різного ступеня госпіталізували у медичний заклад, - повідомили

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що одна травмована жінка була у важкому стані, попередньо у неї діагностували травму живота.



Ще троє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, з них – 13-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.



Постраждалих швидкою доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.



Нагадаємо, в автопригоді зіткнулися Opel та Renault. Зі слів свідків, водій Opel виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася сьогодні близько 16:00 у селі Грибовиця Володимирського району, постраждало п’ятеро осіб.Чотирьох людей з травмами різного ступеня госпіталізували у медичний заклад, - повідомили ІА "Волинські новини".

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що одна травмована жінка була у важкому стані, попередньо у неї діагностували травму живота.Ще троє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, з них – 13-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.Постраждалих швидкою доправили у Нововолинську центральну міську лікарню.Нагадаємо, в автопригоді зіткнулися Opel та Renault. Зі слів свідків, водій Opel виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault.

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