«Українська команда» передала партію FPV-дронів підрозділу «Кракен»

«Українська команда» передала партію дронів спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Передали партію FPV-дронів та інші потрібні речі підрозділу «Кракен». Це легендарний спецпідрозділ ГУР МО України, котрий боронить державу в Часовому Ярі, на Купянському напряму і жорстко карає орків на Курщині», - йдеться у повідомленні «Української команди».Бійці підрозділу «Кракен» проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів, у них в тилу і навіть на їхній території. Про більшість з них ми дізнаємося лише після війни. А зараз маємо допомагати їм бити ворога, наголосив під час передачі допомоги керівник «Української команди»Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 93 бригаді «Холодний Яр» партію великих дронів-камікадзе та обладнання до них - ретранслятор і катапульту.Також повідомлялося, що «Українська команда» передала партію FPV-дронів та «Мавіків» бійцям ДУК «Правий сектор» - батальйону імені67 бригади.