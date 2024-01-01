«Українська команда» передала партію FPV-дронів підрозділу «Кракен»

«Українська команда» передала партію FPV-дронів підрозділу «Кракен»
«Українська команда» передала партію дронів спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали партію FPV-дронів та інші потрібні речі підрозділу «Кракен». Це легендарний спецпідрозділ ГУР МО України, котрий боронить державу в Часовому Ярі, на Купянському напряму і жорстко карає орків на Курщині», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Бійці підрозділу «Кракен» проводять найзухваліші операції під самим носом окупантів, у них в тилу і навіть на їхній території. Про більшість з них ми дізнаємося лише після війни. А зараз маємо допомагати їм бити ворога, наголосив під час передачі допомоги керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 93 бригаді «Холодний Яр» партію великих дронів-камікадзе та обладнання до них - ретранслятор і катапульту.

Також повідомлялося, що «Українська команда» передала партію FPV-дронів та «Мавіків» бійцям ДУК «Правий сектор» - батальйону імені Тараса Бобанича 67 бригади.


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