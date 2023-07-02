Після отриманого поранення зупинилося серця воїна з Волині Валентина Потапчука
Сьогодні, 20:35
Обірвалося життя 37-річного Захисника з села Полонка Валентина Потапчука.
Про це повідомляють у Боратинській громаді.
13 вересня 2024 року після отриманого поранення зупинилося серце 37-річного Захисника з Полонки Потапчука Валентина Ілліча.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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Про це повідомляють у Боратинській громаді.
13 вересня 2024 року після отриманого поранення зупинилося серце 37-річного Захисника з Полонки Потапчука Валентина Ілліча.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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