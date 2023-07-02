Після отриманого поранення зупинилося серця воїна з Волині Валентина Потапчука

Валентина Потапчука.



Про це повідомляють у Боратинській громаді.



13 вересня 2024 року після отриманого поранення зупинилося серце 37-річного Захисника з Полонки Потапчука Валентина Ілліча.



Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя 37-річного Захисника з села ПолонкаПро це повідомляють у Боратинській громаді.13 вересня 2024 року після отриманого поранення зупинилося серце 37-річного Захисника з ПолонкиПро дату та час поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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