Після отриманого поранення зупинилося серця воїна з Волині Валентина Потапчука

Після отриманого поранення зупинилося серця воїна з Волині Валентина Потапчука
Обірвалося життя 37-річного Захисника з села Полонка Валентина Потапчука.

Про це повідомляють у Боратинській громаді.

13 вересня 2024 року після отриманого поранення зупинилося серце 37-річного Захисника з Полонки Потапчука Валентина Ілліча.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Полонка, втрата, війна
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