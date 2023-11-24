Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти
Сьогодні, 18:07
Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти.
Про це повідомили в пресслужбі "Волиньобленерго".
"Внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній станом на 17:00 16 вересня на території Волинської області знеструмлено:
6 повітряних ліній 10 кВ;
111 трансформаторних підстанцій;
7 населених пунктів повністю, 16 частково", - йдеться в повідомленні.
Найбільше знеструмлень через негоду зафіксовано на півдні Волинської області. Загалом без електропостачання 4 003 споживачів.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 12 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спецтехніки.
"Укотре нагадуємо про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!" - наголошують електрики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі "Волиньобленерго".
"Внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній станом на 17:00 16 вересня на території Волинської області знеструмлено:
6 повітряних ліній 10 кВ;
111 трансформаторних підстанцій;
7 населених пунктів повністю, 16 частково", - йдеться в повідомленні.
Найбільше знеструмлень через негоду зафіксовано на півдні Волинської області. Загалом без електропостачання 4 003 споживачів.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 12 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спецтехніки.
"Укотре нагадуємо про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!" - наголошують електрики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти
Сьогодні, 18:07