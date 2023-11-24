Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти





Про це



"Внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній станом на 17:00 16 вересня на території Волинської області знеструмлено:



6 повітряних ліній 10 кВ;



111 трансформаторних підстанцій;



7 населених пунктів повністю, 16 частково", - йдеться в повідомленні.



Найбільше знеструмлень через негоду зафіксовано на півдні Волинської області. Загалом без електропостачання 4 003 споживачів.

До ліквідації наслідків негоди задіяно 12 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спецтехніки.



"Укотре нагадуємо про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!" - наголошують електрики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти.Про це повідомили в пресслужбі "Волиньобленерго"."Внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній станом на 17:00 16 вересня на території Волинської області знеструмлено:6 повітряних ліній 10 кВ;111 трансформаторних підстанцій;7 населених пунктів повністю, 16 частково", - йдеться в повідомленні.Найбільше знеструмлень через негоду зафіксовано на півдні Волинської області. Загалом без електропостачання 4 003 споживачів.До ліквідації наслідків негоди задіяно 12 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спецтехніки."Укотре нагадуємо про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!" - наголошують електрики.

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