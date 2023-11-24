Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти

Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти
Через сильні пориви вітру на Волині знеструмлені 23 населені пункти.

Про це повідомили в пресслужбі "Волиньобленерго".

"Внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній станом на 17:00 16 вересня на території Волинської області знеструмлено:

6 повітряних ліній 10 кВ;

111 трансформаторних підстанцій;

7 населених пунктів повністю, 16 частково", - йдеться в повідомленні.

Найбільше знеструмлень через негоду зафіксовано на півдні Волинської області. Загалом без електропостачання 4 003 споживачів.
До ліквідації наслідків негоди задіяно 12 аварійно-відновлювальних бригад та 15 одиниць спецтехніки.

"Укотре нагадуємо про небезпеку обірваних проводів, що лежать на землі, кущі або дереві. Не підходьте до них на відстань ближче як 8 м. Це небезпечно!" - наголошують електрики.

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Теги: Негода, світло, Волинь
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