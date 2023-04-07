Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі
Сьогодні, 16:39
Від шквальних поривів вітру у Луцьку на припарковані автівки падають дерева.
Очевидці повідомили Волинським Новинам вже про три випадки.
Так, обвалилося старе дерево на Театральному майдані.
Гілки впали на два припарковані автомобілі – Toyota і Skoda.
Також дерево впало на білу Toyota поблизу Луцького замку.
Люди, на щастя, не постраждали.
Впало й дерево на вулиці Захисників України.
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Очевидці повідомили Волинським Новинам вже про три випадки.
Так, обвалилося старе дерево на Театральному майдані.
Гілки впали на два припарковані автомобілі – Toyota і Skoda.
Також дерево впало на білу Toyota поблизу Луцького замку.
Люди, на щастя, не постраждали.
Впало й дерево на вулиці Захисників України.
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