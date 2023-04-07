Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі

Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі
Від шквальних поривів вітру у Луцьку на припарковані автівки падають дерева.

Очевидці повідомили Волинським Новинам вже про три випадки.

Так, обвалилося старе дерево на Театральному майдані.

Гілки впали на два припарковані автомобілі – Toyota і Skoda.
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі

Також дерево впало на білу Toyota поблизу Луцького замку.
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі

Люди, на щастя, не постраждали.

Впало й дерево на вулиці Захисників України.
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі
Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі

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Теги: Луцьк, вітер, верба
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