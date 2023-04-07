Від сильного вітру у центрі Луцька верба впала на припарковані автомобілі





Очевидці повідомили



Так, обвалилося старе дерево на Театральному майдані.



Гілки впали на два припарковані автомобілі – Toyota і Skoda.



Також дерево впало на білу Toyota поблизу Луцького замку.



Люди, на щастя, не постраждали.



Впало й дерево на вулиці Захисників України.



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