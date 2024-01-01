Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком

Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Борисюка Бориса Матвійовича (22.05.1969 року народження), який помер 21 грудня 2023 року у російському полоні, не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.

Сьогодні, 16 вересня, захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Бориса Борисюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Сьогодні, 15:45
Упродовж вересня росіяни випустили по Україні 640 ударних дронів
Сьогодні, 15:10
У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: людей евакуюють гелікоптерами
Сьогодні, 14:48
Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк
Сьогодні, 14:09
На Волині горіла квартира
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк
Сьогодні, 14:09
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Пшави
Сьогодні, 10:05
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
13 вересень, 17:19
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Шевчуком
12 вересень, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Сьогодні, 15:45
 0
Упродовж вересня росіяни випустили по Україні 640 ударних дронів
Сьогодні, 15:10
 0
У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: людей евакуюють гелікоптерами
Сьогодні, 14:48
 0
Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині горіла квартира
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8