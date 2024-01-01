Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком
Сьогодні, 15:45
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Борисюка Бориса Матвійовича (22.05.1969 року народження), який помер 21 грудня 2023 року у російському полоні, не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.
Сьогодні, 16 вересня, захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Бориса Борисюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Сьогодні, 16 вересня, захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Бориса Борисюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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