Помер у російському полоні: у Луцьку попрощалися із Героєм Борисом Борисюком

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця(22.05.1969 року народження), який помер 21 грудня 2023 року у російському полоні, не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.Сьогодні, 16 вересня, захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Бориса Борисюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.Вічна пам’ять, честь та шана Герою!